الشرطة البريطانية تبحث عن قاتل طائر سرق بطاطا مقلية

أعلنت شرطة مقاطعة سومرست جنوب #بريطانيا، الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً بحق شخص قتل صغير طائر نورس، الثلاثاء الماضي، بذريعة أنه سرق بطاطا مقلية.

وأفاد بيان صادر عن شرطة سومرست، بأنها تلقت بلاغاً بقيام شخص، الثلاثاء الماضي، برمي طائر نورس على الحائط، ما أدى لمقتله، مشيراً إلى أن المطلوب ذكر في الستينات من العمر.

وطلبت الشرطة المساعدة من سكان المقاطعة للعثور عليه وتسليمه للشرطة.

من جانبها، قالت شاهدة عيان تدعى راشل بير، إنها رأت الشخص عندما أمسك قدمي الطائر أثناء قيامه بالتقاط بطاطا مقلية كانت بيديه، ثم رماه بعنف على الحائط.

بدورها، وصفت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا الواقعة بالصادمة ولا يمكن القبول بها.

وبحسب قانون الحياة البرية والريف في بريطانيا، يعد قتل طائر النورس أو إلحاق الضرر به جريمة يعاقب عليها القانون.