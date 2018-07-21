صور لمهاجرة تركها خفر سواحل ليبيا على قارب ممزق بالبحر

وصلت سفينتان تابعتان لمنظمة "برواكتيفا اوبن آرمز" إلى مرفأ بالما في مايوركا بإسابنيا وعلى متنهما مهاجرة ناجية وجثتان لامرأة وصبي تم انتشالهما، الثلاثاء، قبالة سواحل ليبيا.

ورست سفينتا "أوبن آرمز" و"أسترال" في مرفأ بالما دي مايوركا يرافقهما زورق تابع للحرس المدني قرابة الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وعُثر على الناجية وهي كاميرونية في الأربعين تدعى جوزيفا وكانت تعاني من تدني الحرارة وحالة من التوتر الشديد، ومعها امرأة وصبي صغير توفيا قبل فترة قصيرة على زورق مطاطي ممزّق قبالة سواحل ليبيا.

وقررت المنظمة غير الحكومية، الأربعاء، في مسعى لضمان "حماية" جوزيفا وتمتعها "بالحرية الكاملة للإدلاء بشهادتها"، التوجّه إلى إسبانيا بعد أن أبدت إيطاليا استعدادها لاستقبال الناجية في صقلية وليس الجثتين.

موضوع يهمك مجدّدا كانت المياه الإقليمية الليبية، شاهدة على فاجعة إنسانية بغرق امرأة وطفل صغير، تمّ التخلي عنهما وهما على قيد الحياة... فيديو مؤلم.. جثة امرأة وطفل مهاجرين تم تركهما وسط البحر المغرب العربي

واتهمت المنظمة خفر السواحل الليبي بإنقاذ المهاجرين الآخرين على متن الزورق وترك المرأتين والطفل.

من جهته، أوضح خفر السواحل الليبي أنه أنقذ 165 مهاجرا على متن زورق مطاطي في المنطقة نفسها ليل الاثنين- الثلاثاء لكن نفى ترك أي شخص على متنه.