العربية.نت اليوم.. مصر تمنع التدخين وإنستغرام "يفضحك"

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة #هبة_فارس ضمن برنامج #صباح_العربية.

البداية من صفحة مصر، وقرار حكومي بمنع التدخين والمخدرات في الدراما.

ومن صفحة السعودية، والد التوأم المعنف في السعودية يؤكد أن طليقته "مريضة نفسياً" وذلك بعد تعذيبها لابنتيه جود وجوري.

ومن صفحة العراق، خسائر إيقاف خدمات الإنترنت بالبلاد بسبب الاحتجاجات الشعبية تتجاوز 40 مليون دولار.

ومن صفحة التكنولوجيا، الإنستغرام يكشفك "أون لاين".

وفي موضوع أشهر سفينة في العالم، "تيتانيك"، كان يمكن تجنب وقوع كارثة بمفتاح خزنة المناظير.