صور.. افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في تركمانستان

بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لتركمانستان ودعم القطاع الصحي فيها وبمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، افتتحت المؤسسة "مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأطفال" الذي نفذته في مدينة ماري بتركمانستان بتكلفة بلغت 110 ملايين درهم.

ويأتي تدشين المستشفى في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني والطبي التخصصي للأطفال انسجاما مع توجيهات رئيس الإمارات بأن يكون "2018 عام زايد" الذي يعتبر رمز الحكمة والخير والعطاء ويمثل المستشفى أحد المبادرات الخيرة والمهمة التي تعنى بالرعاية الصحية والتي أنجزتها المؤسسة خلال "عام زايد".

وقال السفير حسن عبدالله العضب سفير الإمارات لدى تركمانستان إن تدشين "مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" يأتي في إطار التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان، مثمنا تعاون الجهات المعنية لحكومة تركمانستان في تسهيل مهمة الإنجاز وتجاوز أية صعوبات واستكمال المشروع على أكمل وجه.

وأشار إلى أن دولة الإمارات سباقة في مجال الاستجابة للحالات الإنسانية وبالأخص في المجالات الطبية للأطفال وستستمر في دعم هذا المشروع الذي يحمل اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد أهمية هذا الصرح الطبي الكبير الذي سيستفيد منه أبناء مدينة ماري والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن تجهيز المستشفى قد حظي باهتمام كبير من قبل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.