مسلح أميركي يقتل امرأة بعد احتجازها في متجر

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسلحا أطلق النار على جدته وشخص آخر، تحصن، السبت، داخل سوبرماركت في #لوس_أنجلوس بولاية #كاليفورنيا الأميركية حيث قتل امرأة قبل أن يتم توقيفه.

وقال السرجنت في الشرطة باري مونغوميري للصحافيين، إن "مشتبها به تورط في شجار عائلي قاده إلى إطلاق النار على جدته وسيدة أخرى في المكان".

وأضاف أن "المشتبه به فر من المكان بسيارة جدته واقتاد السيدة الأخرى معه" قبل أن يدخل إلى سوبرماركت "تريدر جوز" بعد "إطلاق نار شارك فيه شرطي".

وقال رئيس البلدية ايريك غارسيتي إن سيدة قتلت في المحل التجاري وأعلنت وفاتها على الفور. وأضاف "يؤسفني أن أبلغكم بوفاة شخص في الداخل، هو امرأة".

وتحصن المشتبه به داخل السوبرماركت مع عدد مجهول من الأشخاص. وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها على تويتر "نجحنا في توقيف المشتبه به".

ووصف الشاهد ديفين فيلد الحادث، في سلسلة تغريدات: "كنت أمشي عندما صدمت سيارة عمود ضوء في الشارع أمام المدخل"، موضحا أن الرجل "خرج وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة".

وأضاف أن المسلح "توجه إلى الباب الخلفي (للمتجر) واحتجز رهائن". وتابع أن "الموظفين تسللوا بهدوء من أبواب النجاة"، مشيرا إلى أن "أحد الموظفين تحدث عن وجود دماء في كل مكان على الأرض ".