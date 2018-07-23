صور.. حمار دهنوه ليصبح وحشياً بحديقة حيوانات بمصر

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل في مصر صورة لشخص بجوار حمار وحشي بالحديقة الدولية بمدينة نصر، فيما أكد المغردون أنه من النوع "البلدي"، وتم طلاؤه بخطوط سوداء ليصبح وحشياً ويخدعون به الزوار.

مصور اللقطة وهو محمود سرحان، طالب بالثانوية العامة من محافظة بورسعيد، كشف لـ"العربية.نت" عن أنه كان يزور الحديقة منذ يومين، وفور رؤيته للحمار تأكد أنه ليس وحشيا، مضيفا أن أذن الحمار ورأسه وذيله وطريقة الخطوط السوداء المرسومة على جسده تؤكد أنه ليس وحشيا بل بلدي.

وقال إنه نشر الصور على صفحته على فيسبوك، وفوجئ بتفاعل الجميع معها، فيما تدخل المغردون وبينهم أطباء بيطريون، وأكدوا أن الحمار ليس وحشيا، وأن موجة الحر تسببت في إزالة بعض الدهانات والطلاء المرسوم على جسده.

من جانبه، رد اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة، وأكد أن الحديقة لم تخدع زوارها، وأن الحمار وحشي بالفعل وليس بلديا.

وأكد سلطان أن هناك بروتوكولا بين إدارة المشروع وحديقة الحيوان بالجيزة لتوريد الحيوانات للحديقة الدولية، مشيرا إلى أنه يتم العناية بهذه الحيوانات والكشف الدوري عليها.