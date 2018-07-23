فيديو.. رضيع تركه جده يصرخ وحيداً في سيارة

تم إنقاذ طفل حديث الولادة من داخل سيارة حيث ظل يصرخ من شدة الحر، بعد أن تركه جده وذهب للتسوق داخل متجر #تيسكو في #بريطانيا.

وتم رصد الرضيع من قبل عدة شهود يوم الخميس الماضي، الذين سجلوا فيديو للحالة وذلك في نيوتن أبوت بديفون.

وبلغت درجة الحرارة 26 درجة مئوية التي تعتبر عالية في طقس #المملكة_المتحدة، وقد كانت الحرارة داخل السيارة أعلى بكثير ولا تطاق.

واكتشف رجل كان يسير بمواقف السيارة الأمر عندما سمع صراخ الطفل الرضيع، ومن ثم قام بتسجيل ما يجري دون أن يكترث بمن كان قد تركه.

وقال متحدث باسم تيسكو بأن أحد العملاء أخبر أحد زملاءنا أن طفلًا صغيرًا قد تُرك بمفرده في سيارة متوقفة في متجرنا في نيوتن أبوت.

من ثم تم الاتصال بجد الطفل حيث حضر لتلافي الوضع الكارثي.