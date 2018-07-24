السلطات اللبنانية تحذّر السائقين من تحدي كيكي

حذّرت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، السائقين من تنفيذ " #تحدي_كيكي"، أي ترجّل السائق من سيّارته والرقص بجانبها وهي تسير، بعدما انتشرت هذه الظاهرة في بلدان عدة وانتقلت عدوى تقليدها إلى #لبنان.

وطلبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان: "من السائقين عدم ارتكاب هذه المخالفة التي تشكل خطراً على حياتهم وعلى السلامة العامة".

وحذّرت قوى الأمن من يقدمون على تقليد هذه الظاهرة بغية التصوير ونشر المقطع على مواقع التواصل من "أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" في حقهم.

وانتشر تحدي "كيكي" الراقص في العالم بعد أغنية "ان ماي فيلينغز" لمغني الهيب هوب الكندي درايك. ويقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات مماثلة صدرت في دول منها مصر وإسبانيا.

والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة في أبوظبي أنها أمرت ب "ضبط وإحضار" ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدي "رقصة كيكي"، مشيرة الى أن هذا السلوك "يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق" عدا عن مخالفته "قيم المجتمع".