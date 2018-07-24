شاهد.. هجوم مفزع لآلاف من أسماك السردين على قارب صيد

أظهر فيديو عشرات الآلاف من أسماك #السردين وهي تقفز مسرعة باتجاه قارب صيد، في مشهد نادر يبدو كأنه مستل من فيلم رعب.

وقد فوجئ الصياد لو جينغواي، الذي صوّر الفيديو في تايوان في 20 يوليو/تموز الحالي، عندما شاهد ما كان يحدث وكاد يتعرض بسببه للخطر.

وفي الفيديو يسمع صوت الرجل البالغ من العمر 31 عاماً وهو يصرخ: "إنه مخيف جدًا! أنا أتعرض للهجوم من الأسماك!".

ووصف الصياد الذي رفع الفيديو على فيبسوك مشهد البحر لحظتها وكأنه "ماء مغلي" عندما كان السردين يقفز على سطح السفينة الصغيرة في ميناء الصيد بمدينة كيلونغ.

وأوضح "لو" في تصريح صحافي بعدها أن "الأسماك الصغيرة كانت في الواقع تحاول تفادي أسماك مفترسة أكبر حجما منها".

وقال إنه كان قد رأى ما بين ثلاثة إلى خمسة من أسماك العقام الأكبر حجماً التي يبلغ طولها ما يقارب المتر قبل يومين من التقاط الفيديو، "ويبدو أن السردين كان قد شعر بالخطر". وأضاف: "أعتقد أن الآن هو موسم نشاط أسماك العقام".

المفارقة أن العديد من الصيادين سيكونون سعداء إذا قفز السردين على متن قواربهم، ولكن الصياد "لو" حاول يائساً إنقاذ نفسه والأسماك بإلقائها مرة أخرى في الماء.