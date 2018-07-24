كريستيانو رونالدو.. جسد النجم يكشف عن عبقريته

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية أن فحص جسد النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، الذي أجراه خلال انتقاله إلى يوفنتوس كشف عن قدرات خارقة للاعب البرتغالي وأوضحت أنه يتمتع بلياقة شاب في العشرين رغم تخطيه الثلاثين من العمر.

قامة ممشوقة وعضلات مفتولة وإتقان في التسديد وبطل متوج بـخمس كرات ذهبية.. هذا ما نعرفه عن هداف منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

إلا أن الفحوصات الطبية للاعب الدولي التي أجراها خلال انتقاله إلى يوفنتوس مؤخرا كشفت مزايا أعمق بكثير لهذا النجم، أهمهما أن جسده أصغر من عمره بأكثر من 10 سنوات.

الفحوصات أظهرت أن اللاعب الذي تخطى عمره الثلاثين يتمتع بلياقة شاب في العشرين من عمره فقط.

ثلاث نتائج بيولوجية مثيرة كشفت عنها الصحيفة البريطانية تمحورت حول نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

وتصل نسبة الدهون في جسد رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، إلى 7% فقط، وهو ما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره.

ويمتلك النجم كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوقع.

وسجل سرعة وصلت إلى قرابة أربعة وأربعين كم/ساعة في بطولة كأس العالم، كانت الأفضل في التاريخ.

وهي مواصفات أسكتت الجدل الذي أثير حول صفقة انتقاله إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو لمدة أربعة أعوام.