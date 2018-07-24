محكمة سودانية تبطل زواج طفلة في الـ11 من عمرها

أبطلت #محكمة_سودانية زواج طفلة في الحادية عشرة من عمرها من رجل في الأربعين، وأكدت أن الزواج غير قانوني.

وقد قضت المحكمة بتسليم الطفلة لذويها مع إلزام زوجها بعدم التعرض لها لاحقاً.

ونقل في تصريحات صحافية عن الفاتح حسين، محامي الفتاة التي تدعى #رحمة قوله، إن المحكمة فسخت الزواج الذي تم دون إذن المحكمة.

كما أمر القاضي بالتحقيق مع المأذون الذي أشرف على الزواج، وأمر والد الفتاة بتقديم الحماية لها والالتزام بعدم تعرض الزوج لها.

وتعود القصة إلى الفتاة التي لا تزال تلميذة في المدرسة، وقد تم تزويجها من الرجل الأربعيني وبموافقة والدها في شهر يناير الماضي.

وقد لجأت "العروسة" إلى وحدة حماية الطفل التابعة للشرطة، حيث حررت شكوى ضد الزوج الذي يقوم بضربها بعد أن يوثق جسدها.

وتقدمت الفتاة بالشكوى في المحكمة الخاصة بالأحوال الشخصية في منطقة أبو آدم في جنوب #الخرطوم، تطالب بفسخ الزواج، لاسيما بعد تعرضها لجروح ونزيف بعد توثيقها وضربها.