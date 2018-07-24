نيابة الكويت تحقق في قضية وجود "مسامير" داخل الأسماك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، إحالة بائع في سوق السمك إلى النيابة التجارية بتهمة الغش التجاري، إثر ورود شكوى بوضعه "مسامير" داخل الأسماك بهدف زيادة وزنها، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن قطاع الرقابة وحماية المستهلك فيها وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقب تداول فيديو لإحدى المواطنات اكتشفت فيه وجود "مسامير" داخل أحشاء أسماك اشترتها المواطنة لزيادة الأوزان.
وأوضحت الوزارة أن مركز سوق شرق والتابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ،قام بتمشيط السوق للتأكد من سلامة الأسماك المتاحة للبيع ولم يجد شيئا، مبينة أن الوزارة سجلت المخالفات اللازمة ضد البائع المشتكى عليه، وهي عبارة عن غش تجاري ،وتمت إحالته إلى النيابة التجارية.
وأهابت الوزارة بالمستهلكين ضرورة الاحتفاظ بالفواتير وأرقام البسطات حفاظا على حقوقهم والاستدلال على أماكن الشراء في حال وجود غش تجاري في السلع المشتراة.
وحذر قطاع الرقابة وحماية المستهلك أصحاب المحال والبسطات من التلاعب بالأوزان أو الأسعار في السوق، مؤكدا أن الوزارة ستواجه أي عملية مخالفة للقانون بإجراءات مشددة.