نيابة الكويت تحقق في قضية وجود "مسامير" داخل الأسماك

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في الكويت، إحالة‭ ‬بائع‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬التجارية‭ ‬بتهمة‭ ‬الغش‭ ‬التجاري،‭ ‬إثر‭ ‬ورود‭ ‬شكوى‭ ‬بوضعه‭‬‮ "‬مسامير" ‬‭ ‬داخل‭ ‬الأسماك‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬وزنها، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي،‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬فيها‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬عقب‭ ‬تداول‭ ‬فيديو‭ ‬لإحدى‭ ‬المواطنات‭ ‬اكتشفت‭ ‬فيه‭ ‬وجود‭ ‬‮"‬مسامير‮"‬‭ ‬داخل‭ ‬أحشاء‭ ‬أسماك‭ ‬اشترتها‭ ‬المواطنة‭‬‭ ‬لزيادة‭ ‬الأوزان.

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬سوق‭ ‬شرق‭ ‬والتابع‭ ‬لقطاع‭ ‬الرقابة‭ ‬التجارية‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ،‬قام‭ ‬بتمشيط‭ ‬السوق‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الأسماك‭ ‬المتاحة‭ ‬للبيع‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬شيئا‭‬،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬سجلت‭ ‬المخالفات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬البائع‭ ‬المشتكى‭ ‬عليه،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬غش‭ ‬تجاري‭ ،‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬التجارية‭.‬

وأهابت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالمستهلكين‭ ‬ضرورة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالفواتير‭ ‬وأرقام‭ ‬البسطات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬والاستدلال‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬غش‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬المشتراة‭. ‬

وحذر‭ ‬قطاع‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬أصحاب‭ ‬المحال‭ ‬والبسطات‭ ‬من‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأوزان‭ ‬أو‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستواجه‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬بإجراءات‭ ‬مشددة‭. ‬