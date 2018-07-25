الصين تزرع الأرز بصحراء دبي..وخطط لتغطية 10% من الإمارة

نجح باحثون صينيون بزراعة الأرز في صحراء دبي، حسب ما كشفوه مؤخراً.

وبحسب وكالة "شينغوا" الصينية، أظهرت الاختبارات أن أعلى محصول لهذا النوع من الأرز الهجين المتحمل للملوحة والقلوية تجاوز 7.8 طن لكل هكتار، ما يعد أعلى كثيرا عن متوسط إنتاج الأرز العالمي عند 4.539، وفقا لـ"مركز بحث وتطوير الأرز القابل للزراعة في الأراضي المالحة والقلوية" في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وبحسب ما نقله موقع "الإمارات اليوم"، بدأ الفريق الصيني مع الشريك الإماراتي المشروع في دبي منذ يناير/كانون الثاني الماضي وتم زراعة أكثر من 80 نوعا من الأرز المتحمل للملوحة والقلوية في الحقول التجريبية.

وعقب هذا النجاح، يخطط الفريق الصيني وشريكه المحلي في دبي لإقامة مزرعة تجريبية بمساحة 100 هكتار أواخر عام 2019، لمواصلة اختبار تقنيات زراعة الأرز الهجين.

وسيتم توسيع مساحة الأراضي المزروعة عام 2020 لتغطي نحو 10% من أرض دبي حسبما طلب الجانب الإماراتي، وفقا لما أفاد به الفريق.

ويخطط الفريق وشريكه الإماراتي لإنشاء مركز بحثي وترويجي للأرز الهجين في دبي، من أجل الاختبار الزراعي والتحسين التقني والتدريب الفني وتعميم تكنولوجيا زراعة الأرز الهجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.