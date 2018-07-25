بالصور.. طائرة سياحية فائقة الفخامة

أزاحت شركة HAV البريطانية لتصنيع الطائرات الهجينة، الستار عن تصميم مبتكر لمقصورة نسختها الفاخرة من الطائرة Airlander 10.

وفقاً لموقع "New Atlas"، تم عرض التصاميم التي ابتكرتها شركة Design Q البريطانية لصالح HAV، خلال فعاليات معرض فارنبرة الدولي للطيران.

ويبلغ طول مقصورة الركاب 46 متراً، ما يجعلها أكبر من كبائن معظم الطائرات ذات الممر الواحد. وتستوعب 19 راكباً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي.

وتتضمن المقصورة طائرة Airlander 10 الجديدة، التي يمكن أن تنطلق في رحلات سياحية أو استكشافية لمدة تصل إلى 3 أيام، غرف نوم خاصة مع حمامات داخلية.

كما تتضمن المقصورة صالة كبيرة بتصميم عصري فخم مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى سقف الطائرة بما يوفر رؤية بانورامية، فضلا عن ركن خاص لتناول الركاب الطعام والمشروبات.

وتم تزويد Airlander 10، التي تعتبر حالياً أكبر طائرة في العالم، بـ4 محركات ديزل تربو تعمل ببطاريات بقوة 325 حصانا أو (242 كيلوواط). ويمكن أن تصل السعة القصوى لحمولات الطائرة إلى 10 آلاف كيلوغرامات.

وتستخدم الطائرة للإقلاع نظام الرفع الهوائي، مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، بينما يساعد غاز الهيليوم على بقائها في الجو بمجرد بلوغها الارتفاع المنشود.

وتتميز Airlander 10 بإمكانية الهبوط والإقلاع دون الحاجة إلى مدرج مطار، بما يسمح لها بالهبوط في مواقع سياحية يتعذر الوصول إليها بالطائرات التقليدية.