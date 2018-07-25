زعيم كوريا الشمالية يطالب بتحسين التغذية للجنود

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي #كيم يونغ أون قوله، إن بلاده يجب أن تعمل على تغذية جنودها على نحو أفضل، وذلك بعد أن سلطت الحالة الصحية لجندي كوري شمالي منشق العام الماضي الضوء على مشكلات التغذية في الدولة التي تعاني العزلة.

وذكرت الوكالة أنه خلال زيارة لمصنع مؤن عسكرية، قال كيم إنه يتعين على المصنع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطعم ومغذية "وهو ما يساهم بشكل جوهري في تحسين النظام الغذائي للجنود".

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وأضاف كيم: "يجب على المسؤولين والعاملين في المصنع تجاوز خطة الإنتاج على نحو دائم، في جميع النواحي، واضعين في اعتبارهم الأهداف النبيلة للزعيم كيم يونج إيل (والده الراحل) الذي لم يدخر شيئا من أجل جنود الجيش الشعبي".

وفي العام الماضي، عثر على حبات ذرة في معدة جندي كوري شمالي كان قد تحدى وابلا من الأعيرة النارية للفرار إلى كوريا الجنوبية، وقد سلّط ذلك الضوء على مشكلات التغذية التي يقول خبراء إن الدولة تعاني منها منذ عشرات السنين.