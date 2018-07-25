طائرة شاكيرا تهبط اضطرارياً بعد 20 دقيقة من إقلاعها

أجبرت طائرة المغنية الشهيرة شاكيرا على الهبوط اضطرارياً بعد أن واجهت مشاكل أثناء الإقلاع.

وجاءت الواقعة بعد حفل موسيقي خاص ببلدتها بارانكويلا في كولومبيا، الأسبوع الماضي، حيث شاركت في حفل افتتاح ألعاب أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي 2018.

وكانت شاكيرا تستعد للانضمام إلى شريكها جيرارد بيكيه (31 عاماً)، لاعب كرة قدم في نادي برشلونة الإسباني، وطفليهما لقضاء عطلة في إسبانيا، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

Ésta es mi Barranquilla. Shak pic.twitter.com/ClMoBzPdAO — Shakira 🤫 (@shakira) July 21, 2018

وأفادت التقارير بأن طائرة المغنية، البالغة من العمر 41 عاماً، تعرضت لعطل فني بسبب مشكلة في المقصورة عند الإقلاع، ما أجبرها على الهبوط، حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء الخميس.

وبعد أن تقدمت الطائرة لعشرين دقيقة منذ إقلاعها، بدأت تفقد توازنها، ما اضطر قائدها للعودة بها إلى مطار إرنستو كورتيسوز في بارانكيا.