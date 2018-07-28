دبابات في بحر لبنان.. والمدافع صوب فلسطين

استيقظ سكان مدينة #صيدا جنوب #لبنان، الجمعة، على إنزال لدبابات تابعة للجيش إلى البحر، في عملية ليست أمنية ولا عسكرية، بل هدفها إنشاء أول "حديقة مائية" ذات فوائد سياحية وبيئية، بحسب المنظّمين.

وعمدت رافعات ضخمة إلى وضع 10 آليات عسكرية قديمة، من بينها #دبابات وناقلات جند في عمق البحر قبالة شاطئ مدينة صيدا.

وأوضح ممثل جمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، كامل كزبر، أن هدف هذا المشروع هو توفير "ملاذ للغواصين ومحطة لتكاثر الشعب المرجانية". وقال: "نركز في عملنا على تنمية البيئة البحرية وحمايتها".

وأضاف أن أبراج مدافع الدبابات "وُجهت نحو الجنوب إلى فلسطين المحتلة تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وجرت هذه العملية بمواكبة من الدفاع المدني وفريق من الغواصين المحترفين بإشراف الجيش، بعد أن كانت أرجئت لأيام، بسبب الأنواء وارتفاع الأمواج.

وستكون هذه " #الحديقة_المائية" مفتوحة أمام الغطاسين وهواة الغطس ومحبي السياحة البحرية، بحسب ما أفاد المنظمون.