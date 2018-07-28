فيديو.. طائرة تهبط في شارع مزدحم بشيكاغو

هبطت طائرة صغيرة اضطراريًا في طريق مزدحم بولاية #شيكاغو الأميركية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وذكر موقع "سي بي إس" نيوز الأميركي أن السلطات في مدينة ليك شور درايف بالولاية تلقت نداء من طيار الطائرة ذات المحرك الواحد يفيد بأنه يواجه موقف طوارئ بسبب نفاد الوقود في طائرته وأنه يريد الهبوط، نقلا عن وكالة "الأناضول".

وأضاف أن السلطات أغلقت جزءا من الطريق على الفور للسماح بهبوط الطائرة، وذلك أثناء ساعة الذروة الجمعة.

وتمكن الطيار من الهبوط بشكل آمن هو وشخص كان معه بالطائرة، ولم يتم تسجيل أي حادث أثناء الهبوط، حسب المصدر نفسه.

وأعادت السلطات فتح الطريق مجددا، بعد السيطرة على الموقف.