مكافأة مالية.. أميركا تطارد قاتل أنثى دلفين حامل

خصصت السلطات الأميركية مبلغ 11 ألفا و500 دولار لمن يعثر على شخص قتل أنثى دلفين وهي حامل، بحسب ما أعلن قسم دراسات الصيد في الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا).

وقالت الوكالة في بيان إن أجهزة التحقيق تعمل على تحديد هوية الفاعل، وإن مؤسسات عدّة متخصصة في حماية الحيوانات البحرية اشتركت في تقديم هذه المكافأة.

وعُثر في الثلاثين من نيسان/أبريل على أنثى #الدلفين قتيلة في أحد شواطئ ولاية #ميسيسيبي، وتبيّن أن رصاصة اخترقت رئتيها. وأدى ذلك أيضا إلى موت الجنين في بطنها.

وذكرت الوكالة الأميركية إن العنف تجاه الدلافين ازداد في السنوات الأخيرة في خليج المكسيك، وأودى بحياة 24 دلفينا منذ عام 2002.

وأوضحت الوكالة أن مضايقة الدلافين أو قتلها وكذلك إطعامها، ممارسات ممنوعة بموجب القوانين، وتصل العقوبة فيها إلى السجن عاما واحدا وغرامة قدرها 100 ألف دولار.