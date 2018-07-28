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"خسوف القرن" يبهر العالم.. والغبار يحجبه في الرياض

المصدر: العربية.نت - وكالات
خسوف القمر في الأردن
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أبهر قمر دموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم، اليوم الجمعة، وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط، ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض، فيما حجبت موجة الغبار التي غطت سماء العاصمة السعودية رؤية "خسوف القرن" بشكل واضح.

فيما وثق قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز #خسوف_القمر في سماء جدة.

في ألمانيا في ألمانيا
في البوسنة في البوسنة
في روما في روما
متابعة لخسوف القرن في سنغافورة متابعة لخسوف القرن في سنغافورة
في كينيا في كينيا
باكستان باكستان

وحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت غرينتش، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، رغم أن السحب حجبت القمر في بعض الأماكن.

وبحسب العلماء، هذا الخسوف هو الأطول في القرن الحالي. ومرّ القمر بثلاث مراحل، خسوف جزئي، ثم كلي، ثم جزئي مرة أخرى.

لكن ما يميز هذه الظاهرة الفلكية هو أنها استمرت نحو أربع ساعات، بينما مرحلة القمر الدامي ساعة و43 دقيقة.

خسوف القمر في الأراضي الفلسطينية خسوف القمر في الأراضي الفلسطينية
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#خسوف القمر

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