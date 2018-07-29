بعد الإمارات ومصر.. كيكي الخطرة "توقف" 3 في الأردن

أوقفت السلطات الأردنية ثلاثة سائقين نفذوا تحدي "رقصة كيكي"، على ما أعلنت مديرية الأمن العام.

وانتشر تحدي "كيكي" الراقص في العالم بعد أغنية "إن ماي فيلينغز" لمغني الهيب هوب الكندي درايك. ويقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إنها أوقفت شخصين في العاصمة حاولا تنفيذ التحدي، وتبين أنهما تحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أن "التحقيق معهما ما زال مستمراً".

موضوع يهمك أرادت فتاة تونسية أن تخوض "تحدي كيكي"، لكن مشاركتها في تقليد هذه الرقصة الشهيرة كلّفها الكثير وانتهت بحادثة غير متوقعة،... شاهد رقصة "كيكي" لفتاة تونسية تنتهي بنتيجة غير متوقعة سوشيال ميديا

وأضافت "وصل إلى العاملين في إدارة السير، الجمعة، مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتقليد ما يسمى برقصة الكيكي، وكاد يفقد السيطرة على مركبته". وأوضحت أنه "تم تحديد هوية ذلك الشخص وضبطه وحجز مركبته".

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى "تجنب ارتكاب هذه المخالفة، ومساعدة رجال الأمن العام في ضبط مرتكبيها عن طريق الإبلاغ مباشرة حال مشاهدة مثل تلك التصرفات".

يأتي هذا التحذير بعد تحذيرات مماثلة صدرت في دول منها مصر ولبنان والإمارات وإسبانيا.

وكانت السلطات في أبوظبي أوقفت خلال الأسبوع الحالي ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدي "رقصة كيكي"، مشيرة إلى أن هذا السلوك "يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق" فضلا عن مخالفته "قيم المجتمع".