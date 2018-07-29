حبس طبيب مصري ضبط متلبسا بحيازة 27 فيديو مخل مع مريضاته

قررت النيابة المصرية حبس الطبيب "محمد. أ" استشاري الكبد والجهاز الهضمي بمدينة أجا التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر، بعد ضبطه متلبساً بحيازة 27 فيديو مخل لمريضاته، وابتزازه لبعضهن بهذه الفيديوهات.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تلقت بلاغا من زوج سيدة يفيد أنها توجهت لإجراء الكشف الطبي لدى طبيب شهير بالمدينة، وخلال توقيع الكشف فوجئت به يلامس أجزاء من جسدها، دون داع، كما فوجئت بكاميرا مثبتة في سقف غرفة الكشف، متصلة بجهاز كمبيوتر على مكتب الطبيب، وعلى الفور تحرر ضده المحضر رقم 4273 لسنة 2018.

وداهمت قوة أمنية عيادة الطبيب وقامت بتفتيشها حيث تم العثور على 27 فيديو مخل لمريضات كن يترددن على العيادة بكمبيوتر خاص به.

وتبين أن الطبيب البالغ من العمر 46 عاما، يقوم باستقبال مرضاه، كل يوم بداية من الساعة الثالثة عصرا، حتى الساعة الحادية عشرة مساء، كما تبين أن زوجة #الطبيب تمتلك معملا للتحاليل بجوار عيادة زوجها.

وقررت نيابة أجا حبس الطبيب 15 يوماً، واستدعاء الزوج مقدم البلاغ وزوجته لسماع أقوالهما، كما يجري حاليا تحديد أسماء وهوية باقي السيدات اللاتي عثر عليهن في الفيديوهات لاستدعائهن وسماع أقوالهن.