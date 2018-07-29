معجزة.. ماتت الأم سحقاً تحت الشاحنة ونجا الجنين!

بأعجوبة، نجا جنين في رحم أمه من الموت، بعد أن ماتت والدته في حادث مروري بشع، حيث انقلبت شاحنة عليها عند حافة طريق عشبي.

وكانت المرأة ضمن ركاب الشاحنة، التي تحمل ألواحاً من الخشب، وفي لحظة فقد السائق السيطرة ما أدى لانقلابها في طريق سريع بالقرب من كاجاتي، بين ساو باولو وكوريتيبا في جنوب شرق البرازيل.

وعندما انقلبت السيارة فقد سقطت المرأة بعيداً عن المقصورة على الأرض، ومن ثم وقعت عليها حمولة الشاحنة الثقيلة فسحقتها، ومزقت بطنها لكن الجنين ظل حياً.

وقالت التقارير المحلية إن رجال الطوارئ عثروا على امرأة ميتة تحت الألواح الخشبية التي تساقطت على الطريق، ومن ثم اكتشفوا الطفلة التي ترقد على حافة العشب على بعد عدة أمتار.

وبشكل لا يصدق، تم العثور على الرضيعة التي قطع حبلها خلال الحادث، وهي في صحة مثالية ودون خدش واحد.

وقد نقلت إلى المستشفى حيث عولجت في قسم حديثي الولادة.

أم مجهولة

بحسب ما ورد في التقارير، تحاول الشرطة والخدمات الاجتماعية التعرف على أم الطفل المتوفاة، التي كانت حاملاً في الأسبوع التاسع والثلاثين، وعثر عليها دون أي وثائق.

وقال إلفون فيرناندو باربوسا، المسعف الذي كان في موقع الحادث لأول مرة، لصحيفة "أرابليونا" البرازيلية: "لقد كان حادثاً خطيراً أدى لوفاة شخص واحد".

وأضاف: "عندما وصلت إلى هناك، رأيت أن سائق الشاحنة أصيب، وقد شاهده فريق الإسعافات الأولية، ومن ثم ذهبت للبحث عن الضحية الميتة التي كانت تحت الخشب، وهنا سمعت صراخ الطفل".

وقال: "لقد خرج الجنين من الرحم بسبب الضغط الشديد على بطن أمه الذي أدى لتمزقه، وكان الطفل بصحة جيدة دون أي خدش، وهي معجزة على أي حال".

جيوفانا حماها الله

وقالت سولانج باتيستا، وهي ممرضة في مستشفى باركيرا-أكو، إن الموظفين سموا الطفلة التي تزن ستة أرطال وثماني أوقيات، جيوفانا، والاسم يعني "محمي من الله".

وقالت: "إنها حقاً طفلة هادئة، لا تبكي، وكنت ألعب معها حتى تبتسم".

وقد اتهم سائق الشاحنة، جوناثان فيريرا، الذي نُقل هو الآخر إلى المستشفى، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم، بالقتل غير العمد.

وتحاول السلطات الآن تحديد هوية المرأة، وطلبت من أقاربها التقدم للسلطات.

فيما قالت الشرطة إنه إذا لم يتم العثور على أي أقارب، فسوف تُدفن كامرأة مجهولة، وستُرسل الطفلة إلى دار للأيتام وتطرح للتبني.