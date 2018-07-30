مجدداً.. سجينان يفرّان عبر الأسطح في شرق فرنسا

هرب رجلان من سجن "كولمار" في شرق فرنسا ليل الأحد الاثنين من خلال ثقب سقف الزنزانة والفرار عبر الأسطح، بحسب ما أفادت مصادر متعددة.

وتم التنبه لغياب الرجلين "الاثنين عند الساعة السادسة والنصف صباحا"، بحسب ما أوضحت إدارة السجون. وأحيلت القضية إلى النيابة العامة وأطلقت عملية بحث، وفق المصدر نفسه.

وأوردت صحيفة "لو ريبوبليكان لوران" أن الرجلين هما شقيقان يمضيان في سجن كولمار "عقوبات سجن تتخطى مدتها خمس سنوات بتهمة السرقة".

والسجينان اللذان أصلهما من أوروبا الشرقية نجحا في ثقب سقف الزنزانة والفرار عبر الأسطح، بحسب مصادر متطابقة.

وفي العام 2013، فرّ ثلاثة سجناء من سجن "كولمار" بالطريقة عينها ليلة رأس السنة.

وقد شهدت فرنسا مؤخراً هروب سجين بشكل هوليوودي، حيث استخدم رضوان فايد هليكوبتر للفرار من سجن قرب باريس في 1 تموز/يوليو الحالي.