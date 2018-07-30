نادلة روبوت تقدم الطعام وتقول للزبائن "اشكروني!"

يبتسم الزبائن عند رؤية نادلة تقترب من طاولتهم في مطعم في دبي، ليس فرحاً بوصول الطعام بل بلقاء "روبي" النادلة الآلية.

وتجذب النادلة "روبي" التي تقدم الأطباق في مطعم آسيوي متخصص بالطعام الهندي والصيني، الزبائن الذين يتدفقون على المطعم لتصويرها من خلال هواتفهم.

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ويقول عارف محمد مدير المجموعة المالكة للمطعم لوكالة "فرانس برس": "ليس من السهل جذب الزبائن عند افتتاح مطعم جديد في دبي".

ومنذ أن فتح مطعم "درينكس اند سبايس ماجيك" أبوابه في دبي أوائل تموز/يوليو الحالي، تعمل "روبي"، اليابانية الصنع، دون انقطاع.

ويقول محمد إن الزبائن يتصلون لحجز طاولات ويشترطون أن تقوم "روبي" بخدمتهم.

وتمشي "روبي" على خط أسود ممغنط يرسم لها طريقها بين الطاولات، وهي تحمل بيديها أطباق الأكل بعدما يضعها نادل آخر فوق صينية جامعة كبيرة ويوجهها باتجاه الطاولة المناسبة.

وتقدم النادلة "الروبوت" الطعام على وقع الأغاني الهندية والإنجليزية. وتقول روبي للزبائن بعد تقديم الطعام: "لا تنسوا أن تشكروني".

وأكد عارف محمد أن المطعم سيجلب نادلا آليا آخر في وقت قريب نظرا لشعبية روبي.

وأضاف: "تبدأ روبي العمل من السابعة صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل. لا تتعب، ولا تغضب الزبائن".