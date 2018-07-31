احتفلوا بفوز فرنسا بكأس العالم.. فحصلوا على غرامات

فرضت الشرطة الفرنسية غرامات قدرها 35 يورو (41 دولارا) على أشخاص "أفرطوا في استخدام أبواق السيارات" احتفالاً بفوز فريق بلدهم بكأس العالم لكرة القدم، بحسب مصدر رسمي.

وقال قائد الشرطة في منطقة تيرنييه في شمال فرنسا لوكالة "فرانس برس"، إنه بعد فوز المنتخب الفرنسي "كان هناك الكثير من الأشخاص على الطريق العام" في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 13 ألفا.

ولكن بعد الساعة 22:00 ليلا وعودة الهدوء، واصل بعض السائقين إطلاق أبواق سياراتهم بشكل غير منقطع تقريبا.

ولذا، فرض عناصر الشرطة ثماني غرامات قدر الواحدة منها 35 يورو بسبب "الإفراط في استخدام البوق" أو إثارة الضجيج بالدراجات النارية.

وتحرّكت الشرطة بعد تلقيها الكثير من الشكاوى، بحسب المصدر.

وجاء ذلك بعد فوز فرنسا على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في موسكو، في 15 تموز/يوليو.