فيديو.. محمد صلاح يحقق أمنية طفل سوري لاجئ في أميركا

حقق اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي #ليفربول الإنجليزي، حلم الطفل السوري عمار حلبي المريض بضمور العضلات، والمقيم مع أسرته كلاجئ في الولايات المتحدة الأميركية.

والتقى اللاعب اليوم بالطفل السوري وأسرته والتقط الصور التذكارية معه وأهداه قميصه.

وقالت والدة الطفل البالغ من العمر 16 عاماً إنه يعاني من ضمور العضلات، وكان يحلم بمقابلة محمد صلاح خلال تواجده مع فريقه الإنجليزي ليفربول في المعسكر التدريبي في أميركا، وأبلغ إحدى الجمعيات الخيرية برغبته، والتي بدورها نقلت رغبة عمار للاعب ووافق على مقابلته وتحقيق أمنيته.

وقال عمار عقب مقابلته مع صلاح إن الجميع يحب #صلاح وإنه يريد أن يكون مثله، مضيفا أنه شخص عظيم ورائع ، فيما دعا صلاح للطفل بالشفاء وتحقيق كل أحلامه.