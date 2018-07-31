في سويسرا.. أحذية خاصة لكلاب الشرطة بسبب حرارة الأسفلت

أعلن مسؤولون سويسريون أنه تم صناعة أحذية خاصة لكلاب الشرطة لحماية أرجلها من حرارة الأسفلت نظراً لارتفاع درجات حرارة الجو.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة مدينة زيوريخ، اليوم الثلاثاء.

وتفيد السلطات بأن أرجل الكلاب تتأثر بحرارة الأسفلت كما يتأثر البشر بذلك.

وسجلت درجات الحرارة في #سويسرا ارتفاعا ملحوظاً في الفترة الأخيرة تخطت حاجز الـ30 درجة في بعض المناطق.

وتشهد العديد من الدول والعواصم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

كما شهدت عدة بلدان أوروبية حرائق غابات ضخمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.