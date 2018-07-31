كلب "وحيد" ينهي سباق نصف ماراثون وينال ميدالية

نال كلب يدعى "ستورمي" ميدالية بعدما أنهى سباق نصف #ماراثون في أستراليا كاسباً ود المشاركين الآخرين من البشر.

وقد اجتاز الكلب مسافة السباق البالغة 21 كيلومترا قرب مدينة كالغارلي في الغرب الأسترالي في ساعتين ونصف الساعة، وهو متوسط الوقت الذي احتاجه المتسابقون من البشر.

وقال منظم السباق غرانت وولي لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء: "لقد استمتع الناس بهذه المشاركة. الكلب لطيف جداً، وقبل بدء السباق كان يتجول بين المتسابقين والحضور، وانطلق مع المشاركين في بداية السباق".

وأوضح أنه "خلال السباق وعند المحطات المحددة كان يلعب مع المتطوعين والمشاركين، وكان يرافق متسابقا من هنا وهناك".

وأضاف وولي أن الكلب الأسود والبني يدعى "ستورمي"، وأتى من جماعة للسكان الأصليين في الجوار من دون أن يعرف أحد من مالكه الفعلي.

وقال وولي إنه زار "ستورمي" الذي تولى حراس الغابات رعايته منذ السباق، الأسبوع الماضي لمنحه ميدالية على مشاركته في السباق، آملاً أن تؤدي التغطية الإعلامية إلى إيجاد من يتبناه.

وفي حال لم يتقدم أي شخص ليؤكد أنه صاحب الكلب، فإنه سيعرض للتبني.