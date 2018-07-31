محمد بن راشد يمهل 5 مدراء بالدولة 6 أشهر لإسعاد موظفيهم

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين وأن رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها، مشيراً إلى أن تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية والتي اطلع عليها تصل نسبة رضا الموظفين في بعضها إلى 93%.

اطلعت على تقارير رضا الموظفين في ٤٠ جهة حكومية اتحادية .. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات ٩٣٪

لدينا ٥ جهات تقل فيها نسبة الرضا عن ٦٠٪ !

هذه النسب غير مقبولة. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين .

٦ أشهر مهلة نعطيها لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل

رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفيها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

وأمهل الشيخ محمد بن راشد مديري 5 جهات حكومية اتحادية تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60% مدة 6 أشهر لتغيير بيئة العمل واصفاً هذه النسبة بأنها "غير مقبولة".

ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية.. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات إلى 93%، لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60% ! هذه النسب غير مقبولة.. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين. 6 أشهر مهلة نعطيها لمديري هذه الجهات لتغيير بيئة العمل. رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها".