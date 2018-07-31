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محمد بن راشد يمهل 5 مدراء بالدولة 6 أشهر لإسعاد موظفيهم

المصدر: العربية.نت
الشيخ محمد بن راشد
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين وأن رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها، مشيراً إلى أن تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية والتي اطلع عليها تصل نسبة رضا الموظفين في بعضها إلى 93%.

وأمهل الشيخ محمد بن راشد مديري 5 جهات حكومية اتحادية تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60% مدة 6 أشهر لتغيير بيئة العمل واصفاً هذه النسبة بأنها "غير مقبولة".

ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية.. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات إلى 93%، لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60% ! هذه النسب غير مقبولة.. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين. 6 أشهر مهلة نعطيها لمديري هذه الجهات لتغيير بيئة العمل. رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها".

كلمات دالّة

#حاكم دبي, #الشيخ محمد بن راشد, #جهات حكومية

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