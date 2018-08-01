محاكمة متعهد "الحمار المزيف" بتهمة الإساءة لسمعة مصر

كشف اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة في مصر، تفاصيل واقعة "الحمار الوحشي"، الذي انتشرت صورته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وثبت أنه مزيف.

وقال في حديث مع "العربية.نت" إن المتورط في الواقعة هو المتعهد، وستتم محاكمته بتهمة الإساءة لسمعة البلاد.

وأكد أن الحديقة الخاصة بالحيوان في الحدائق المتخصصة التي حدثت بها تلك الواقعة، مؤجرة منذ 30 عاما لشركة كبيرة، وهي التي تقوم بتوريد الحيوانات إليها، وفور نشر الصور الخاصة بالحمار الوحشي على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، تم تشكيل لجنة قانونية وبيطرية من الحديقة للتحقيق والتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف أن "اللجنة انتهت إلى أن الحمار بلدي بالفعل، وليس وحشيا، وتأكدت من الطلاء المدهون به، وأزالته، وبسؤال المتعهد أقر بذلك"، مشيرا إلى أن الحديقة أبلغت النيابة بالواقعة التي استدعت المتعهد للتحقيق معه.

وقال إن الحديقة قررت فسخ التعاقد مع المتعهد، كما أغلقت حديقة الحيوانات بالكامل أمام الزوار لمدة يومين، وسحبت الحمير المزيفة.

وأضاف اللواء سلطان أنه تم التنبيه على كافة الحدائق في مصر، سواء حدائق الحيوانات أو الحدائق المتخصصة، بمنع التعامل مع هذا المتعهد مرة أخرى، خاصة أنه أساء لسمعة مصر بتلك الواقعة التي تناولتها كافة المحطات ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ساخر، كما سيتم تقديمه للمحاكمة بتلك التهمة ومحاسبته عليها، مؤكدا أن ما حدث منه أضر بسمعة البلاد وشوه صورتها أمام الجميع.

وكانت قد انتشرت خلال الأسبوع الماضي على مواقع التواصل في مصر، صورة لشخص بجوار حمار وحشي بالحديقة الدولية بمدينة نصر، فيما أكد المغردون أنه من النوع "البلدي"، وتم طلاؤه بخطوط سوداء ليصبح وحشياً ويخدعون به الزوار.