رحل قبل أيام.. هذا ما فعله أفضل قط بريطاني

حصل قط أبيض يدعى "ثيو"، ظل جالسا على مالكته طوال الليل لمنعها من النوم بعدما أصيبت بجلطة دموية، على لقب أفضل قط في بريطانيا هذا العام اليوم الخميس.

وتفوق "ثيو"، الذي نفق قبل أيام قليلة، على مئات القطط ليفوز باللقب في الحفل السنوي للجوائز الذي أقيم بفندق سافوي. وتسلمت المالكة تشارلوت ديكسون الجائزة.

وقالت ديكسون: "أكد الطبيب أنني مصابة بتجلط دموي والأفضل ألا أنام لأن من المحتمل ألا أقوم بعدها".



وكانت ديكسون قد رعت قطها وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير.



ومن القطط الأخرى الفائزة القط "آرثر" الذي ساعد صاحبه على التغلب على مشكلات صحية ذهنية.