شاهد.. رئيس الفلبين يحطم 70 سيارة فارهة

أشرف الرئيس ​الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على عملية تحطيم أكثر من 70 ​سيارة فاخرة​ و​دراجة​ نارية تبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، بواسطة الجرافات في مقاطعة كاجايان ​الفلبينية.

رئيس الفلبين يُدمر 68 سيارة فارهة قيمتها 5.5 مليون دولار https://t.co/B0ycPESlgz pic.twitter.com/pxeHmp86JT — CNN بالعربية (@cnnarabic) August 2, 2018

وحسب البيان الرئاسي فالسيارات والدراجات التي تمّ إتلافها هي وسائل نقل مهربة ويجب التخلص منها، وقد تنوعت بين سيارات ​لامبورغيني​ وبورش​ و​مرسيدس بنز​، أما أغلب الدراجات النارية فكانت من طراز هارلي ديفيدسون.

وألقى دوتيرتي، بالمناسبة خطابا أكد فيه على ضرورة أن تكون الفلبين مثالا يقتدى به في مجال مكافحة التهريب حيث قال: "من الضروري أن نظهر للعالم أننا نملك مكانًا مناسبًا للاستثمار والأعمال التجارية".