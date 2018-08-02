عامل يربي الدواجن في مقر مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها اتخذت "إجراءات مسلكية" في حقّ عامل كان يربّي الدواجن في مقرّها في #بيروت، بعدما أثارت هذه القضية ضجّة وسخرية كبيرة في ظلّ تزايد الانتقادات الموجّهة للسلطات على خلفية قضايا فساد وفوضى.

وقالت شركة كهرباء لبنان في بيان الخميس "تمّ اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حقّ العامل" الذي كان يربّي الدواجن في أحد أقسام مبنى المؤسسة، إضافة إلى "إجراءات إدارية أخرى تجنباً لتكرار أعمال مماثلة تشوّه صورة المؤسسة".

ويأتي هذا البيان بعد أيام على انتشار صور لأقفاص دجاج في مبنى شركة كهرباء لبنان في بيروت، أثارت ضجة إعلامية وسيلا من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات في الآونة الأخيرة لانتقاد السلطات والمسؤولين في قضايا فساد وفوضى وسوء إدارة.

لكن المؤسسة شدّدت على أن الموضوع أعطي "أكثر من حجمه" و"تسبب بأضرار معنوية كبيرة للمؤسسة".

وقالت إن العامل الذي لم تحدد طبيعة "الإجراءات المسلكية" المتخذة في حقّه، عمد إلى وضع الطيور في مكان في مرآب لا يمكن التنبّه إليه.

وأضافت "تبيّن أن هذا العمل لم يكبّد المؤسسة أي خسائر مادية، وهو فردي" بحسب إقرار العامل.

وكثيرا ما تضجّ مواقع التواصل ووسائل الإعلام في لبنان بقضايا تتعلّق بفساد وسوء إدارة، منها قضايا الفشل في معالجة النفايات والتلوّث، واستمرار التقنين في التيار الكهربائي بعد حوالي ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، واستغلال السلطة، والتعدّي على الأملاك البحرية واستدعاءات لناشطين على خلفية انتقادات لمسؤولين.