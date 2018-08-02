هل تتذكرون صاحبة "مستنياك"؟.. صور جديدة لعزيزة جلال

ظهرت صور جديدة للفنانة المغربية عزيزة جلال التي اشتهرت بأغنية "مستنياك"، وكانت قد اعتزلت الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.

عزيزة جلال من مواليد مدينة مكناس عام 1958، ورغم أنها اشتهرت بالاسم العائلي جلال، فإن الاسم الحقيقي هو جلّال (بتشديد اللام الأولى)، ولكن وثائقها الرسمية أصبحت تحمل اسما ثلاثيا وهو عزيزة محمد جلال، بإدخال اسم والدها محمد وفق الضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية السعودية، وتحديدا بمدينة الطائف.

في سنة 1985، توقفت عزيزة عن الطرب، بعد أن تزوجت برجل أعمال سعودي اشترط عليها الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني.