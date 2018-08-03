قاض أميركي يأمر بتكميم فم متهم بشريط لاصق

أمر قاض في مقاطعة كوياهوغا بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته الحديث أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأميركية.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، حكم القاضي جون روسو في النهاية على المتهم ويليامز (32 سنة) بالسجن 24 عاماً.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت وليامز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاولة منه لمغادرة أوهايو خلال فترة إقامته الجبرية، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقل الشاب الأميركي في ولاية نبراسكا، وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة.

واعترف وليامز بتهمة السطو في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. وطعن في حكمه وبالفعل وافقت محكمة الاستئناف وألغت حكمها الأول، وأمرت بمحاكمة ثانية، التي تحدث خلالها أكثر مما يجب رغم تحذيرات القاضي، وجاء الحكم الجديد بالسجن 24 عاماً.