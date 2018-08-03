ليلة مثير بعاصمة روسيا بعد سرقة غامضة لهر موسكو الشهير

أثارت سرقة غامضة لهرّ محبب لدى زوار أحد المتاحف، حالة تأثر غير اعتيادية في موسكو إذ تصدر النبأ عناوين الأخبار في وسائل إعلامية عدة في العاصمة الروسية قبل أن يُعثر عليه.

ويعيش الهر الأسود ذو الوبر الكثيف "بيغيموت" منذ العام 2005 في متحف ميخائيل بولغاكوف في موسكو. وهو سمي كذلك نسبة إلى هر عملاق يحمل الاسم عينه هو أحد شخصيات رواية "المعلم ومارغريتا" الشهيرة للكاتب المذكور.

وقد أطلق العاملون في المتحف الأربعاء صفارة الإنذار، وطلبوا مساعدة الشرطة بعدما أكد شهود أن امرأة مجهولة سرقت الهر وأخذته معها في حقيبتها في اتجاه محطة قطارات أنفاق مجاورة.

وتناقلت محطات تلفزيونية روسية الخبر. وذكرت محطة "موسكفا - 24" التلفزيونية أن فقدان الهر "أثار قلق موسكو برمتها"، فيما أشارت محطة "تي في سنتر" إلى "فقدان الفرد الأهم في طاقم متحف بولغاكوف".

وقد كان هذا الهر البالغ من العمر 15 عاما يتمتع بصفة عضو رسمي في طاقم المتحف وبشعبية كبيرة لدى الزوار، الذين كانوا يقبلون على التقاط الصور معه.

وأطلقت الشرطة عمليات بحث وعثر على الهر بعد بضع ساعات بجوار مسرح قريب من المتحف.

وكتب طاقم متحف بولغاكوف عبر صفحته على "فيسبوك"، "شكرا أيها الأصدقاء من دون مساعدتكم كان يمكن أن ينتهي الأمر بطريقة مأسوية".

وأعلن المتحف أيضا البحث في اتخاذ تدابير أمنية إضافية بما يشمل تزويد الهر بسوار إلكتروني مجهز بنظام تحديد المواقع (جي بي أس).