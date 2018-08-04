شاهد جدة سوبر تلقّن لصين درساً باللكمات

في لحظة مثيرة، استطاعت جدة "سوبر" شجاعة (55 عاما)، أن تتصدى للصين حاولا سرقة سيارتها الفاخرة "أودي" من أمام منزلها في وضح النهار.

وهاجمت الجدة اللصين باللكمات، واستخدمت حقيبة يدها الصغيرة سلاحا، حيث انهالت عليهما ضربا بلا هوادة، واستطاعت أن تدفعهما للهرب بعد اشتباك سريع أظهرت خلاله صلابتها وعزمها الذي لا يلين، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وفي البداية، خطف اللصان المقنعان مفتاح السيارة من الجدة وهي تهم بالدخول إلى منزلها في برمنغهام البريطانية، ثم أسرعا إلى السيارة في محاولة للهروب بها.

ولكن الجدة تعقبتهما واشتبكت معهما، وبالفعل أسرعا بالفرار من أرض المعركة في اللحظة التي أسرع فيها أحد الجيران لنجدة الجدة.

ولم تجر الشرطة البريطانية في ويست ميدلاندز أي اعتقالات في الهجوم الذي وقع يوم 30 يوليو، وناشدت من يملك معلومات عن هوية اللصين التقدم بها للسلطات.

وفي وقت لاحق، نشرت الجدة مقطع فيديو للواقعة على فيسبوك. وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية بريطانية، إن اللصين هاجماها من الخلف، وانتزع أحدهما مفتاح السيارة: "عاركت أحدهما، ولم أكن على يقين أنه اللص الذي خطف المفتاح، ولكن حاولت أن أمنعهما بقوة من سرقة سيارتي".

وتابعت: "صرخت بأعلى صوتي طلبا للمساعدة، واستجاب جاري وركض لنجدتي، وفر اللصان".

ووصفت الجدة تجربتها بـ"المرعبة"، وكتبت: "اشتبكت معهما في تصرف غبي (في إشارة إلى مخاطر المواجهة)، ولكن لا يمكن السماح للصوص بأن يفعلوا هذا بنا".