سويسرا.. ارتفاع حصيلة تحطم طائرتين سياحيتين

أعلنت الشرطة السويسرية، الأحد، ارتفاع حصيلة تحطم طائرتين السبت، إلى 20 قتيلاً.

وتحطمت طائرتان سياحيتان، السبت، في وسط سويسرا وشرقها، ما أسفر عن العديد من القتلى، وفق الشرطة ووسائل الإعلام السويسرية.

صباحاً، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد، وسرعان ما اندلعت فيها النار.

وقالت شرطة الكانتون في بيان، إن الطائرة كانت أقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون اوبفالد المجاور، متجهة إلى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7,30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث، ما استدعى تدخل مروحية قبل أن يصل عناصر الإنقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية أخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد يناهز ارتفاعه 3099 متراً.