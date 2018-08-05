بالصدفة.. اكتشاف فرنسي متوفًى من 6 أشهر

دخل ثلاثة فتيان إلى منزل مهجور في شمال فرنسا في مغامرة أرادوها أن تكون مشوّقة وسارّة، لكنهم وقعوا على مفاجأة غير متوقّعة وهي جثّة متحللة راقدة على سرير في الطابق الأول، بحسب ما أعلنت الشرطة.

فقد أراد الفتيان الثلاثة المغامرة في استكشاف هذا المنزل المهجور قبيل منتصف ليل الجمعة السبت، على الطريق الواصل بين بوفيه وروين في الشمال الفرنسي.

لكنهم وقعوا على جثّة راقدة في سرير إحدى غرف النوم في الطابق الأول، بحسب ما أفاد متحدث في الشرطة.

وتبيّن أن هذا الرجل المولود في العام 1946 فارق الحياة قبل أكثر من ستة أشهر ولم يعرف أحد بذلك.

وتُجري الشرطة تحقيقات وتشريحاً للجثّة للوقوف على ملابسات القضية.