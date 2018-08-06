ترمب شكك في ذكائه وأسطورة السلة جوردان دافع عنه

سارع أسطورة دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة #مايكل_جوردان ورياضيون أميركيون آخرون للدفاع عن نجم كرة السلة #ليبرون_جيمس بعد أن شكك الرئيس دونالد ترمب في مستوى ذكاء اللاعب من خلال إحدى تغريداته.

وقال جوردان، المالك الحالي لفريق تشارلوت هورنتس الذي يلعب بدوري المحترفين الأميركي لكرة السلة، لشبكة (إن.بي.سي نيوز) عبر متحدث: "أدعم ليبرون جيمس الذي يقوم بمهمة رائعة لمجتمعه".

وجاء تعليق جوردان وآخرين بعد أن كتب ترمب تغريدة: "ليبرون جميس أجرى مقابلة لتوه مع أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون جعل ليبرون يبدو كما لو كان ذكيا، وهو أمر ليس بالسهل. أحب مايك!"

وكان ترمب يشير إلى مقابلة أجراها ليمون لشبكة (سي.إن.إن) بعد أيام من افتتاح جيمس ومؤسسته مدرسة عامة للأطفال الفقراء في بلدته بأوهايو.

وعبارة "أحب مايك!" كانت تشير على ما يبدو إلى رأي ترمب بخصوص الجدال المثار حول ما إذا كان جوردان، الفائز بلقب دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة ست مرات، أم جيمس، لاعب فريق لوس انجليس ليكرز والفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وبلقب دوري السلة ثلاث مرات، هو أفضل لاعب على الإطلاق في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة.

ودعمت ميلانيا زوجة ترمب عمل جيمس لصالح الأطفال. وأعلنت بيان عبر المتحدثة باسمها أن "ليبرون جيمس يقدم أشياء جيدة لصالح أجيالنا القادمة وكما كانت دائما، تشجع السيدة الأولى الجميع على فتح حوار يتناول القضايا التي تواجه الأطفال اليوم".