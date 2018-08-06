وفاة "طاهي القرن" جويل روبوشون عن 73 عاماً

توفي جويل روبوشون، أحد أشهر الطهاة الفرنسيين والحاصل على أكبر عدد من النجوم من دليل ميشلان في العالم، الاثنين، عن 73 عاما على ما قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية في تغريدة.

وكتب الناطق باسم الحكومة بنجامان غريفو عبر "تويتر": "غادرنا اليوم (الاثنين) جويل روبوشون الطاهي صاحب الرؤية الثاقبة. من باريس إلى شانغهاي ساهمت مهاراته التي ارتقى بها إلى مستوى الفن، في إشراق فن الطبخ الفرنسي وستستمر في إلهام جيل جديد من الطهاة".

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الطاهي توفي في جنيف جراء إصابته بالسرطان.

وعلقت الطاهية آن-صوفي بيك صاحبة النجوم من دليل ميشلان "أحد أرباب فن الطبخ العالمي الكبار غادرنا للتو".

وأعرب إريك فريشون صاحب 3 نجوم من دليل ميشلان أيضا "ترك لنا إرثا هائلا".

وفكر روبوشون المولود في بواتييه (غرب فرنسا) في عائلة متواضعة أن يصبح كاهنا إلا أنه اختار بعد ذلك الطبخ. وقد لفت سريعا بمهاراته في هذا المجال. فاختير أفضل عامل في فرنسا العام 1976 و"أفضل طاه" في العام 1987 ثم "طاهي القرن" في 1990 من قبل دليل "غو ايه ميو".

وقد استحدث العام 2003 مفهوما جديدا هو "محترف جويل روبوشون". وفتح أول فرع له في طوكيو وباريس بالتزامن. وقال الطاهي يومها "أتتني الفكرة من حانات "التاباس" التي أحب فيها التشارك. وكنت أبحث عن مفهوم يكون فيه تفاعل بين الزبائن والطهاة".

وقد قاده نجاح هذا المفهوم إلى فتح فروع في كل القارات في لاس فيغاس العام 2005 ونيويورك ولندن وهونغ كونغ في 2006 وتايبه في 2009.

وقال الصحافي الخبير في مجال فن الطبخ بيريكو ليغاس في تصريح تلفزيوني "أرسى روبوشون أسلوبا خاصا". أما الطاهية غيلان أرابيان فأكدت أن في أداء روبوشون "سحرا ما".

إلا أن الطبق المرجعي لهذا الطاهي الكبير الذي أسس امبراطورية مالية، كان هريسة البطاطا.