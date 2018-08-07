نجم كروي شهير عاش مع عائلته لحظات رعب زلزال إندونيسيا

تم رصد عائلة اللاعب البريطاني الشهير #بيكهام وهي تقضي عطلتها بجزيرة #لومبوك_الإندونيسية أثناء وقوع الزلزال بها يوم الأحد، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 142 شخصًا.

ونشرت صحيفة ميل أونلاين في موقعها على الإنترنت، أن ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا كانا هناك مع أبنائهما الأربعة بروكلين (19 عامًا) وروميو (15 عامًا) وكروز (13 عامًا) وهاربر ( 7 أعوام) عندما وقع الزلزال.

وكانت العائلة تقيم على بعد 60 ميلًا من مركز #الزلزال بعد وصولها إلى لومبوك في اليوم السابق لوقوع الهزة الأرضية العنيفة.

وقد شعرت عائلة بيكهام بالاهتزاز لكنهم لم يصابوا بأذى.

وأخبر مصدر صحيفة ذا صن أن الأولاد شعروا على وجه الخصوص بالهزة وهم بخير، وأنهم متضامنون مع الضحايا.

وقد لقي 142 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.0 درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك.