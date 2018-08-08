فلسطينية فازت بالترشح كأول مسلمة في الكونغرس الأميركي

أميركية مسلمة، هي رشيدة طليب المولودة قبل 42 سنة لأبوين فلسطينيين مهاجرين، أعلنوا فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت الأميركي، عن فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد بالكونغرس عن الدائرة 13 بولاية ميشيغن، لتنافس من سيفوز بترشيح الجمهوريين للمقعد نفسه في انتخابات موعودة بعد شهرين، ونسمع في الفيديو المرفق بلسانها عنها وعن عائلتها.

فوز رشيدة طليب، الأم لابنين آدم ويوسف، من زوجها فايز طليب الذي اقترنت به عام حصلت في 1998 على بكالوريوس بالعلوم السياسية من جامعة Wayne State الأميركية، كان مفاجأة كبرى، بحسب ما استنتجته "العربية.نت" من مطالعتها لخبر فوزها في عدد من المواقع الإعلامية الأميركية، لأنها هزمت 5 منافسين، أهمهم من كانت الاستطلاعات تضعها دائماً بالمقدمة، وهي Brenda Jones رئيسة مجلس مدينة ديترويت البالغة 59 سنة، فإذا فازت حين يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكونغرس وحكام الولايات في منتصف نوفمبر المقبل، فستصبح أول مسلمة وأول عربية تحتل مقعداً فيه بالتاريخ.

ولدت رشيدة طليب ونشأت في مدينة ديترويت، حيث تقيم "وتعمل محامية متخصصة بالدفاع عن قضايا مجتمعها المحلي، كما وناشطة في مكافحة التلوث البيئي، إلى جانب نشاطها في تعزيز التعليم"، بحسب ما ورد عنها في تقرير بمجلة Forbes الأميركية، وفيه أنها مدعومة من المعلمين والممرضين وتجار التجزئة بالولاية، لاهتمامها ببرامج المرأة والطفل والرعاية الصحية.

أما عن اسمها الغربب للأميركيين، فقالت لإذاعة "صوت أميركا" خلال جولة لها بأحد الأحياء لتعريف سكانه بنفسها وبرنامجها، إن "الناس قد يجدون صعوبة بنطقه، لكنهم يتذكرون أني زرتهم في منازلهم"، وفق تعبير من وصفتها صحيفة "واشنطن بوست" بأنها معارضة شديدة لسياسات الرئيس ترمب. كما لها علاقة قوية بالناشطة الحقوقية الأميركية من أصل فلسطيني، ليندا سرور، المعروف بأنها من أكبر داعميها.

والداها من بيت حنينا وقرية بيت عور

رشيدة طليب، العضو من 2008 إلى 2014 في كونغرس ميشيغن، والمتخرجة أيضاً بدرجة في القانون حصلت عليها في 2014 من كلية Thomas Cooley Law School الشهيرة، هي كبرى 14 ابنا لأمها التي هاجرت إلى الولايات المتحدة من قرية "بيت عور الفوقا" قرب رام الله بالضفة الغربية، ولأبيها الذي هاجر من بلدة "بيت حنينا" قرب القدس المحتلة، وفقاً للوارد بسيرتها المتوافرة في الإنترنت، وهي واحدة من 5 أميركيات مسلمات سعين بالانتخابات الأولية والمرحلية أمس الثلاثاء لدخول الكونغرس.

أما الساعيات غيرها، فهن: اللبنانية الأصل فيروز سعد، ونافست على الدائرة 11 بولاية ميشيغن، والصومالية الأصل إلهان عمر، على الدائرة 5 بولاية مينيسوتا، إضافة إلى ديدرا عبود، وهي محامية أميركية اعتنقت الإسلام منذ 20 سنة، وقبل أن تتعرف إلى من أصبح زوجها فيما بعد، وهو العراقي علي عاصم عبود. أما الرابعة، فهي طاهرة أمة الودود، الإفريقية الأصل والأم لسبعة أبناء.