السراويل القصيرة "تغرّم" سائقي الأجرة في ميلانو

تشهد #ميلانو، العاصمة الاقتصادية في #إيطاليا، موجة حر خانق منذ أسابيع، لكن لا مجال لسائقي سيارات الأجرة لارتداء السراويل القصيرة خلافاً للنظام المحلي. وقد تعرّض نحو 20 مخالفاً لغرامات في هذا الصدد.

ويحظر نظام محلي اعتُمد عام 2016 على سائقي سيارات الأجرة "ارتداء قمصان بلا أكمام وسراويل قصيرة وملابس رياضية".

ومنذ بداية موجة الحر، فرضت الشرطة والبلدية غرامات على نحو 20 سائقاً خالفوا النظام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "ايه جي آي".

وقد تبلغ قيمة الغرامة 110 يورو عن كل مخالفة، فضلاً عن الإحالة إلى لجنة تأديبية قد تعلق رخصة القيادة مؤقتاً، فميلانو عاصمة الموضة حريصة على صيتها وعلى هندام سائقيها.