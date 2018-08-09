حبيبة "سوبرمان" بأفلام السينما لم تمت طبيعياً بل انتحرت

اتضح أن الممثلة الأميركية Margot Kidder الشهيرة بأدائها دور حبيبة "سوبرمان" في الأفلام السينمائية بسبعينات وثمانينات القرن الماضي، لم تمت كما وصفتها مديرة أعمالها Camilla Fluxman حين أبلغت الوكالات قبل 3 أشهر، أنها توفيت يوم 13 مايو "في هدوء أثناء نومها ببيتها في "ليفينغستون" بولاية مونتانا" من دون أن تذكر وقتها سبب وفاتها بعمر 69 سنة، بل قتلت نفسها منتحرة بجرعة مخدرات زائدة مزجتها بالخمر، وهو ما أكده الدكتور Richard Wood الطبيب الشرعي لمقاطعة Park County بولاية كولورادو الأميركية، في بيان بثه أمس الأربعاء، وغطته وسائل الإعلام المحلية والدولية كخبر بارز اليوم.

وفي البيان، وهو مشترك مع عائلة الممثلة ومكتب المحقق الجنائي، وردت عبارة من عائلتها تناشد فيها "من يعانون من أمراض عقلية أو إدمان أو أفكار انتحارية طلب المشورة والعلاج. مضيفين في معرض طلبهم احترام خصوصيتهم، أنهم لن يتم إصدار المزيد من التفاصيل" وفقاً لما قرأته "العربية.نت" من خبر انتحارها الوارد بموقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم، وفيه أن ابنتها Maggie من طليقها الممثل Thomas McGuane كانت تعلم أنها قضت انتحارا، وأنها قالت بعد بث البيان أمس: "معرفة الحقيقة أدت لارتياح كبير الآن" في إشارة إلى أنها قد تكون لعبت دوراً في الكشف عن طبيعة وفاة والدتها التي كانت من أشد المعارضين لحرب الخليج ببداية التسعينات.

ثم راحت تظهر وتختفي

والمعروف عن كيدر، أنها كندية الأصل حصلت في 2005 على الجنسية الأميركية وتزوجت 3 مرات، بينها زواج في 1979 من الممثل جون هيرد دام 6 أيام فقط، وهي بدأت مشوارها الفني بعمر العشرينات، واشتهرت بأداء دور الصحافية لويس في فيلم "سوبرمان" الذي تم إنتاجه في 1978 ولعب دور البطولة فيه الممثل الراحل فيما بعد، كريستوفر ريف.

كما مثلت كيدر في 3 أفلام أخرى من السلسلة نفسها، وبعدها توقفت عن العمل لعامين بعد تعرضها في 1990 لحادث سيارة، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، ثم واجهت مشاكل مادية أدت إلى إفلاسها، وبعد 6 سنوات عانت من انهيار بصحتها العقلية، فراحت تظهر وتختفي وتعيش كما المشردة، وهو ما أدى إلى انهيار وضعها الصحي جسدياً ونفسانياً، ثم احتدمت الأمور عليها كما يبدو، فلم تقو على الاستمرار ولم تجد الحل إلا بالانتحار.