صور.. ما سر تحية ماي لأفراد العائلة المالكة؟

أثارت صورة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، جدلًا في الإنترنت، وهي تسلم على الأمير ويليام بثني ساقها بطريقة غريبة، لكن الأمر بدأ مفهومًا لمن يعرفون دلالة ذلك.

وقد التقطت الصورة في أميان بفرنسا، حيث كانوا يحضرون احتفالًا في الذكرى المئوية لمعركة أميان في 8 أغسطس 1918 التي شكلت بداية هجوم الحلفاء الذي عرف بهجوم المئة يوم وأنهى الحرب العالمية الأولى.

وقد سخر بعض البريطانيين من الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وشبهها البعض بمشهد الديناصور فيلوسيرابتور، أو الروبوت الآلي، وغيرها من التشبيهات.

أسلوب تقليدي متقن

وتعرف هذه الطريقة من التحية بـ curtsy وهي أسلوب تقليدي متقن للتحية يقوم فيه الشخص بثني ساقه عند الركبة في إشارة لتبجيل الطرف الآخر.

ولا يعتبر بالتالي ذلك الأسلوب غريبًا، وسبق أن قامت به ماي أكثر من مرة في تحية أفراد العائلة المالكة البريطانية، بمن فيهم الملكة طبعًا.

لكن يجب أن يتوقف الأمر على دقة تنفيذ التحية، وإلا تحولت لحالة من السخرية، كما حدث هذه المرة مع تيريزا ماي، حيث رأى بعضهم أنها لم تفلح في القيام بالتحية بالشكل المطلوب.

ويتطلب أن تكون التحية بأسلوب حصيف مع حركة متقنة وتخفيض طول الشخص، والحفاظ على الاتصال مع الشخص الآخر عن طريق التركيز بالعينين.

أول مرة مع الملكة

وقد رصدت أول حالة curtsy وتمجيد عميق قامت بها رئيسة الوزراء عقب تعيينها في 13 يوليو 2016 أمام الملكة إليزابيث الثانية وذلك بقصر باكنغهام.

ومنذ ذلك الوقت بات مشهد تحية ماي لأفراد العائلة مصدر تسلية للجمهور البريطاني، وحيث يصرفون الكثير من الدردشة حوله في الإنترنت.