فيديو مذهل لعجوز تسعينية تحلّق في السماء

كانت العجوز التايوانية وو روي لين (93 عاماً) تبتسم وتلوح بيديها وهي تحلق في السماء المفتوحة خلال جولة طيران مظلي في مدينة تايتونغ في تايوان، الأربعاء.

وأكدت شركة الطيران المظلي التي نظمت الجولة أن وو أكبر عملائها سناً على الإطلاق، وذلك بعدما قالت وسائل إعلام محلية إنها أصبحت أكبر شخص في تايوان يقوم بجولة طيران مظلي على الإطلاق.

وقالت وو لوسائل إعلام محلية، إن هذه كانت ثاني جولة طيران مظلي تقوم بها في حياتها، مضيفة أنها مستعدة لتكرار التحدي مرة أخرى عندما تبلغ من العمر 100 عام.

ومنحت الشركة وو هدية خاصة بعد الجولة، وتعهدت بمنحها جولة مجانية عندما تبلغ المئوية.

وأجريت الجولة في موقع للطيران المظلي بجنوب شرق تايوان، والذي يوفر جرفه المرتفع ومراعيه الخضراء الواسعة ظروفاً مثالية للتحليق بالمظلات.