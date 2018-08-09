فيديو مروع لانفجار صهريج وحريق في إيطاليا

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعون إثر انفجار شاحنة صهريج بعد ظهر الاثنين في ضواحي بولونيا في شمال إيطاليا، ما تسبب بحريق هائل، بحسب ما أعلنت خدمة الإطفاء.

وأصيب عدّة أشخاص بالزجاج المتطاير والقطع المكسورة.

ووقع الانفجار الذي لم يكشف عن ملابساته بعد، في حي بورغو بانيغاله بالقرب من المطار.

وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء عمودا كبيرا من الدخان الأسود فوق حطام الشاحنة وسيارات اندلعت فيها النيران في موقف محاذٍ للطريق السريع.

وأظهرت صور أخرى نشرتها الشرطة انهيار شق من الطريق إثر الحادثة.

وقال ناطق باسم خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس، إن النيران قد أخمدت قرابة الساعة الرابعة (14,00 بتوقيت غرينيتش).