بالعين المجردة.. شاهد هذه الظاهرة الفلكية "العجيبة"

تبلغ ظاهرة الزخّات النيزكية التي ينتظرها الشغوفون بمراقبة السماء، ذروتها ليل الأحد- الاثنين، ويزيد من وضوحها غياب القمر من السماء مع بدء شهر قمري جديد.

وقال فلوران دليفلي، الباحث في مرصد باريس "تبلغ الظاهرة الذروة قرابة الساعة 2,00 بتوقيت غرينتش، بوتيرة شهبين اثنين في الدقيقة الواحدة".

وقالت الجمعية الملكية البريطانية لعلم الفلك في بيان "ما إن يحلّ الظلام الأحد حتي يصبح ممكنا مشاهدة عشرات الشهب في الساعة".

ويتوقّع العلماء أن تكون ظاهرة هذا العام "متوسّطة" من حيث وتيرتها.

لكن "كلّ شيء ممكن، وينبغي المراقبة لأن المفاجآت ممكنة"، بحسب فلوران.

وهذه الظاهرة سببها دخول أجزاء صغيرة جداً من كويكب يمرّ قرب الأرض إلى غلافها الجوي، حيث تتفتّت وتحترق مولّدة هذا الوميض.

ولا تتطلّب مشاهدة هذه الزخّات النيزكية استخدام أي عدسة أو جهاز خاص، بل يمكن مشاهدتها بالعين المجرّدة.